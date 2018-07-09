Звезду «Бригады» задержали в Москве с оружием

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Известного актера-каскадера Александра Иншакова допрашивают полицейские.

Президента Гильдии каскадеров России задержали в Москве. С оружием звезду «Бригады» доставили в отделение для составления протокола. Сообщается, что при себе у мужчины был травматический пистолет, без надлежащих документов. Каким будет наказание, решат после сбора информации по данному факту. Сначала возьмут во внимание информацию со слов артиста, а после будут решать вопрос об ответственности каскадера.

Его по праву считают отважным исполнителем многих сложных трюков, которые с гордостью используют кинематографисты. Среды громких названий его работ звучит бандитский сериал «Бригада», который ориентирован на развитие отношений друзей, семьи, политики в переломный момент распада СССР.