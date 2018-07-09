77-летняя Барбара Брыльска очаровала фанатов своей внешностью

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Польская красавица-актриса Барбара Брыльска, которая прославилась на все постсоветское пространство благодаря роли в кинофильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», недавно отметила свое 77-летие. В честь праздника Брыльска показала, как выглядит сейчас.

Барбаре Брыльской удалось буквально очаровать интернет-пользователей, которые всегда с критикой относятся к внешности знаменитостей. На этот раз поклонники не только поздравили актрису с днем рождения, но и оценили превосходную внешность Барбары. Многие отметили, что в почетном возрасте, актрисе удалось сохранить тонус и красоту.

Стоит отметить, что Барбара Брыльска много лет назад отказалась от услуг пластических хирургов и косметологов, так как предпочитает стареть красиво и главное естественно. Именно по этой причине актриса выгодно отличается от своих знаменитых ровесниц.