Юлия Ковальчук рассказала о смерти Жанны Фриске

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2 июля был день рождения Жанне Фриске, которой с нет уже три года. Друзья и близкие люди певицы поделились своими воспоминаниями о ней.

После смерти Жаны Фриске ее подруга и коллега по группе «Блестящие» Юлия Ковальчук впервые решила рассказать об их отношениях. Знаменитость решилась немного пооткровенничать в день рождения покойной. Напомним, что прошлый понедельник 2 июля Фриске исполнилось бы 43 года.

На своей страничке в социальной сети Ковальчук разместила письмо к своей подруге, где называла ее «любимой девочкой». Также певица рассказала, что не посещает ток-шоу, которые посвящены Фриске из принципа – просто не хочет копаться в ее жизни и порочить память о ней. Также исполнительница после смерти подруги не давала комментариев и не выставляла совместные фото, хотя имеет их огромное количество.

Ковальчук рассказала, что от Фриске всегда веяло «женской мудростью и божественным теплом». Кроме этого, звезда заявила, что ежедневно она общается с Жанной и старается учиться у нее сердечности. В конце своего поста она призналась в любви к покойной подруге.

Также Фриске поздравили с днем рождения и другие звезды российского шоу-бизнеса, которые сотрудничали с ней и поддерживали ее во время болезни. Так, Ольга Орлова решила кратко выразить свои чувства и заявила, что день рождения – это грустный праздник. Не остались в стороне и родные певицы, ее сестра также написала пост в своем микроблоге, посвященный Жанне. Не сказал ни слова только гражданский супруг звезды – Дмитрий Шепелев, который воспитывает их совместного сына Платона.