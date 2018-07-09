Певец Данко оставил семью с больным ребенком

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Интернет-пользователи с осуждением смотрят на новые фото возлюбленных в сети.

Сообщается, что певец Данко (Александр Фадеев) разорвал гражданский брак с Натальей Устиненко, вместе с которой они воспитывали двух дечерей, Софью и Агату. У Агаты были серьезные проблемы со здоровьем, врачи диагностировали ей ДЦП. Казалось, что муж и отец сражается за нормальное развитие собственной дочери, однако, совсем недавно стало известно, что певец уходит из семьи к новой возлюбленной, 30-летней девушке-диджею Марии Силуяновой.

В последнее время Мария выкладывает очень много фотографий с новым возлюбленным. Один из ее подписчиков поинтересовался по поводу детей Данко. Она ответила, что Александр прекрасный отец и он ушел не от детей, а от нелюбимой женщины, и не оставил семью навсегда. Пользователи социальных сетей даже подозревают, что певец и диджей уже женаты.

Сам же Данко воздерживается от романтических фотографий с Марией и выкладывает на своей страничке в Instagram только фотографии детей, в том числе и с больным ребенком, находящихся на отдыхе с его бывшей женой.