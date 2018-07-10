Актриса Климова пользуется для массажа советскими банками

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Она показала поклонникам обнажённую спину в огромных «засосах» кровавого цвета. Те ужаснулись и дали комментарии.

Актриса Екатерина Климова, видимо, пользуется для массажа спины обычными советскими банками. К другому выводу трудно прийти, глядя на её новую фотографию в аккаунте в Instagram.

Из одежды на ней лишь полупрозрачные чёрные трусики. Климова прикрывает грудь белым махровым полотенцем, сидя на кровати, застеленной белой простынёй.

На её спине множество «засосов» кровавого цвета. В советские времена их называли «баночными». Тогда ими лечили простуду, заболевания бронхов и многое другое.

Сама актриса навела почитателей на верный путь. Подпись к снимку гласит «Привет из СССР».

Многие из её поклонников сочли подобный метод не гуманным, и отметили, что медицина уже далеко ушла от советских времён. Можно обойтись и без таких «засосов».

Некоторые считают, что банками наносится не столько польза, сколько вред.

Однако, есть и такие, которые считают, что советские методы лечения и массажа и до настоящего времени очень эффективны. А спину, в конце концов, можно и не показывать.

В данном случае, полагают они, Климова просто «прикольнулась». И это у неё получилось.