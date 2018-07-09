Внебрачная дочь Александра Серова вышла за муж в США

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Девушка не пригласила отца, заявив, что никогда ничего у него не попросит.

Дочь Александра Серова зовут Алиса Аришина. Недавно девушка опубликовала в своих социальных сетях видеозапись, которая свидетельствовала о том, что Алиса вышла за муж в США.

Внебрачная дочь Серова и её избранник расписались ещё несколько месяцев назад, но вот торжественное мероприятие решили провести только сейчас. Праздник проходил в прошедшие выходные.

Алиса Аришина была одета в нюдовое платье с пышной юбкой, а её избранник выбрал для мероприятия серый костюм. Молодожёны в присутствии друзей и близких обменялись клятвами.

Стоит отметить, что сестра невесты по отцу Мишель Серова, которая общается с Алисой, прилететь на свадьбу не смогла. Сама же девушка всё происходящее на свадьбе снимала на видео и вела прямой эфир. Алиса всё время просила мать не плакать.

Стоит отметить, что отца – Александра Серова на свадьбу даже и не приглашали. Девушка не особо хорошо относится к известному певцу из-за того, что он распространял негативную информацию о её матери. Алиса даже когда-то заявляла, что никогда не придёт к Серову и ничего у него не попросит, что бы у неё в жизни не случилось.