«Противная цапля»: Ольга Бузова возмутила фанатов очередным фото в купальнике

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Подписчики в сети Instagram были возмущены новым фото Ольги Бузовой в купальнике. В комментариях фолловеры сравнили артистку с «противной цаплей».

Ольга Бузова снова покинула Москву и отправилась в другую страну на съемки нового проекта «Холостячка», в котором выступает в роли главной героини. В перерывах знаменитость посещает пляж, где недавно и сфотографировалась в купальнике на фоне красивых скал.

Однако пользователи Сети не оценили кадр Бузовой за стандартную позу и дозу фотошопа: «А в чём прикол ногу выпячивать вперед!? Ну цапля она и есть цапля», «Живот та как втянула!», «Кошмар, смотреть противного», «Ничего не меняется у неё, к сожалению», «Реально, как цапля противная», «Мастер фотошопа».