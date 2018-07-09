«Лесбиянка?»: Премьера новой песни Седоковой озадачила подписчиков

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Поцелуи с женщиной, «ни слова о нем» - смена ориентации артистки и похотливость современной моды ЛГБТ.

Популярная артистка погрязла в непристойности и презентовала новый промо-ролик. Клип Анны Седоковой наделал много шума среди подписчиков, а премьера новой песни стала крахом популярности для сексуальной экс-солистки «ВИА Гры».

«Мне кажется, что это мое первое видео не о любви... О чем? Я ещё и сама не поняла. Я просто хочу танцевать до потери сознания и целоваться», - написала Анна в социальной сети.

Подписчики просмотрели ролик и ужаснулись. Озадачила Анна своим лесбийским поведением и поцелуями и близостью с женщиной.

«Ужас, трое детей, и ведь на это дети её и смотрят», «Зачем ты это сделала», «А что в данном видео, извините у Ани сбой случился? Есть наверное такие случаи, но акцент то на том, ЗАЧЕМ это показывать и везде вставлять ??», «Иногда бывает «хромосомный сбой» и человек который должен быть мужчиной, родился женщиной, и рано или поздно природа возьмёт своё, и она начнёт увлекаться женщинами», - написали поклонники.

Нашлись и защитники артистки, которые сравнили ее промо-ролик с синонимами: «агонь», «космос», «круто». Премьера работы Анны Седоковой состоится завтра, но многие заинтересованы, неужели Анна лесбиянка?