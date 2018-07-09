«Лесбиянка?»: Премьера новой песни Седоковой озадачила подписчиков

Поцелуи с женщиной, «ни слова о нем» - смена ориентации артистки и похотливость современной моды ЛГБТ.
Популярная артистка погрязла в непристойности и презентовала новый промо-ролик. Клип Анны Седоковой наделал много шума среди подписчиков, а премьера новой песни стала крахом популярности для сексуальной экс-солистки «ВИА Гры».
Подписчики просмотрели ролик и ужаснулись. Озадачила Анна своим лесбийским поведением и поцелуями и близостью с женщиной.
Нашлись и защитники артистки, которые сравнили ее промо-ролик с синонимами: «агонь», «космос», «круто». Премьера работы Анны Седоковой состоится завтра, но многие заинтересованы, неужели Анна лесбиянка?