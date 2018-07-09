Алла Пугачева спасла племянника, "подарив" ему 6 миллионов рублей

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"Непутевый" племянник звезды был спасен ею за шаг от гибели.

Несколько лет назад стало известно, что племянник Аллы Пугачевой, Влад, из-за неправильного и даже вредного образа жизни в прямом смысле загубил свое здоровье. Четыре года он не мог самостоятельно передвигаться, его ноги отказали. Совершенно недавно у него обнаружили гепатит С. На фоне общих проблем знаменитая тётя Влада решила помочь единственному родному племяннику. Она обеспечила ему лечение в Израиле, полностью его оплатила и, "подарив" ему 6 миллионов рублей, спасла ему жизнь. После лечения 32-летний мужчина находился на реабилитации и принимал дорогостоящие лекарства, что также заслуга его тети.

Также сообщается, что Алла Пугачева обеспечила племянника квартирой в Москве, где он сейчас и находится. Его сын, которому в сентябре исполнится семь лет, очень редко видел отца, ведь находился на попечении Аллы и жил у ее водителя. На данный момент Влад обручен со своей возлюбленной, Екатериной, и утверждает, что без "звездной" тети никак бы не обошелся и очень ей благодарен.