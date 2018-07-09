Эвелина Бледанс закрутила роман с ровесником своего сына

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Ей сейчас 49 лет, а её избраннику – 28. Видимо, некоторые женщины в таком возрасте продолжают считать, что не просто «ягодка опять», а им, как прежде – 25.

Эвелина Бледанс после своего развода с третьим мужем сначала занялась пластикой груди, а потом, видимо, решила закрутить роман. И сделала это с ровесником своего сына.

Это Аристарх Венис, известный по съёмкам в сериале «Кадетство». Бледанс несколько раз видели с ним вместе. Их поцелуи на камеру выглядят наигранными. Однако, в мире шоу-бизнеса уверены, что у них реальный роман.

И вот тут есть «непонятки». Как правило, романы с немолодыми известными дамами служат молодым любовникам трамплином в карьере. Но это не тот случай. У Вениса в этом плане всё в порядке и никакой личной выгоды.

Сейчас он тоже свободен, расставшись с Анной Горбачёвой, роман с которой длился несколько лет.

Сближению Бледанс и Вениса могло помочь то, что в одной из спектаклей у них роль любовников. Инсайдеры сообщают, это очень способствовало сближению, как и то, что у Аристарха хорошее отношение к младшему сыну Эвелины.

Сама актриса сообщила, что в её личной жизни всё в порядке. А с Аристархом они прекрасно проводят время не только на сцене, но и за её пределами.