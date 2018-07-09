«Ты, Оленька, дура»: Миро прокомментировала желание Бузовой выйти замуж за Черышева

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Пост бывшей участницы «Дома-2» вызвал «тошнотворное» отторжение пользователей социальных сетей и не прошел мимо внимания скандального блогера.

Лена Миро в своем стиле прокомментировала желание Ольги Бузовой выйти замуж за участника ЧМ-2018 Дениса Черышева. Блогер, в ответ на фразу «многогранной личности», обращенной к 24-летнему форварду о том, что она без макияжа выглядит намного моложе своих лет, написала, что Оленька выглядит, как полная дура. При этом Миро напомнила Бузовой ее собственные слова о проститутках, коими она считает всех женщин, вмешивающихся в семейную жизнь своих потенциальных избранников.

Блогер сообщила Бузовой, что Денис проживает в гражданском браке со своей девушкой, испанкой по имени Кристина. Миро сделала акцент на том обстоятельстве, что ровесница Черышева выглядит намного свежее, чем потрепанная в «доме терпимости-2» баба, у которой кроме наглости, самомнения и помощи, непонятных спонсоров ничего нет. Лена посоветовала Ольге не лезть в постель к молодым людям, а обратиться к помощи психиатров, пока за ней не приехала специализированная скорая помощь.