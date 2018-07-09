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На этот раз звездной паре не удалось скрыть грядущее событие, как это случилось три года назад. Хотя пока никто так и не знает имя их первенца.

Великие «конспираторы» Том Харди и Шарлотта Райли ждут второго ребенка. Супруга звезды «Безумного Макса», «прокололась» во время премьеры нового блокбастера Swimming With Men со своим участием, на которой она просто не могла не появиться. Несмотря на хитрый покрой платья, который должен был скрыть явные признаки беременности, репортеры таблоидов разглядели округлившийся живот голливудской звезды.

Харди и Райли окутали свою личную жизнь непроницаемым ореолом таинственности. Поклонники и колумнисты глянцев узнали об их помолвке, которая состоялась четыре года назад в старинном французском храме, лишь спустя несколько месяцев. Появление первенца тоже явилось неожиданностью. Имя сына звездной пары не знают даже самые дотошные светские репортеры. Вероятно, Тому и Шарлотте доставляет немалое удовольствие мистифицировать общественность. Кстати, Райли неплохо справляется с ролью мачехи, воспитывая четырехлетнего сына Харди от бывшей возлюбленной супруга.