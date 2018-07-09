«Он вернётся домой»: Дэвид Бекхэм не сомневается в дальнейшем успехе сборной Англии

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С бокалом красного вина в руке знаменитый футболист рассуждал о том, что несомненно сборная окажется лучше всех.

По словам Дэвида Бекхэма, это настоящее возвращение домой вида спорта, который давно уже не являлся визитной карточкой Великобритании. Особенно уверенность футболиста подогревал факт победы в матче против Швеции. Благодаря этому сам Бекхэм смог стать лучшим в споре с Ибрагимовичем, что теперь позволит ему насладиться бесплатным ужином в ресторане.

Футболист в конце ролика не преминул и об этом указать. Фанаты популярного спортсмена согласились с тем, что действительно можно отбросить сомнения. Дальнейшие матчи английская сборная способна провести хорошо. Некоторые, впрочем, отметили – радоваться раньше времени нельзя, а одна игра, какой бы удачной она не была, не гарантирует успехов во всём Чемпионате.