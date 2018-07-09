Кайли Дженнер избавилась от огромных силиконовых губ

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Звезда американского шоу Кайли Дженнер на радость поклонникам со всего мира вернула себе естественную красоту и избавилась от огромных силиконовых губ. Знаменитость заявила, что недавно полностью вывела филлеры, которыми увеличивала губы.

20-летняя Кайли Дженнер призналась поклонникам в комментариях, что она больше не увеличивает губы временными наполнителями. В доказательство девушка разместила в Instagram снимок, где её губы действительно выглядят менее пухлыми. По словам Кайли, она уменьшила губы после того, как фанаты заявили, что она стала похожа на «старуху».

Три года назад Кайли впервые ввела филлеры в губы, так как тогда её молодой человек утверждал, что девушка плохо целуется из-за естественных тонких губ. «Просто, когда парень, которого вы любите, говорит, что я плохо целуюсь, это расстраивает. Я просто не чувствовал себя желательной или красивой. Я действительно хотела больше губы», сообщила Дженнер. В мае девушка призналась, что в настоящее время она не проводит никаких других процедур пластической хирургии.