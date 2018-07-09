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Беременная Нюша выложила очень нежное фото

Сегодня, 08:31

Нюша поздравила своих подписчиков с днем семьи и верности, а совсем скоро молодая исполнительница в первый раз в жизни станет мамой.

 Многие звезды поддержали флешмоб, и также опубликовали фотографии в кругу семьи, подписав нежные фото. «Сегодня очень особенный для нас день. Всем желаю счастья! Цените семью», - пишет в своем Instagram беременная Нюша. Мария Кожевникова опубликовала фотографию с мужем и детьми, написав, что семья это рай, и также пожелала своим фанатам всего хорошего.

 На фотографии муж Нюши Игорь Сивов немно обнимает свою девушку, поддерживая рукой ее округлившийся живот. Пока что девушка не афиширует свою личную жизнь, и поклонникам остается лишь гадать, кого ждет исполнительница - мальчика или девочку.

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