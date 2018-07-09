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Джастин Бибер женится на американской модели

Сегодня, 08:18

Певец сделал предложение в начале июля в одном из самых дорогих ресторанов на Багамах. Его избранница возглавила список самых красивых девушек мира.

 24-летняя модель Хейли Болуин – племянница очень знаменитого голливудского актера Алека Болдуина. Девушка является дочерью младшего брата Алека – Стивена, который также является актером и режиссером. Очень популярный по всему миру канадский исполнитель Джастин Бибер женится на Хейли. Мужчина сделал ей предложение в ресторане руки и сердца на Багамах еще в начале месяца, и только сейчас молодая пара решила объявить о помолвке.

  Хейли Болдуин известна как модель, которая сотрудничает с такими популярными компаниями, как Harper's Bazaar, Vogue, Glamour. Девушка, не смотря на свой молодой возраст, уже успела заключить контракт со многими известными брендами.

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