"Убил 42 коровы": Майкл Джексон умер из-за увлечения черной магией

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Поп-король использовал куклы вуду, чтобы убить Стивена Спилберга. Колдовство обернулось вспять, и Джексон навлек на себя беду.

В 2000 году в Швейцарии Майкл Джексон провел обряд жертвоприношения, он убил 42 коровы. Целью магического обряда было убийство ряда известных личностей, в том числе Стивена Спилберга. В общей сумме поп-король пытался "стереть с лица земли" 23 человека.

Для того, чтобы воплотить зверские желания в жизнь, Майкл Джексон принял участие в ритуале «омовение кровью», ради которого были убиты животные. Страшный обряд должен был наслать проклятие на всех, кто оказался врагом Майкла Джексона, но в результате жертвой колдовства стал сам певец.

Некоторые знакомые легенды поп-сцены, которые знали о предрассудках Джексона, уверены, что он умер из-за увлечения черной магией. И это не странно, ведь подобные увлечения всегда откладывают отпечаток на каждом человеке, который использует потусторонние силы для своих целей, и пытается вершить судьбу людей.

Неприятели, которым Майкл Джексон желала смерти, неоднократно рассказывали о странном поведении певца. Иногда он звонил им и громко дышал в трубку. Возможно, таким образом Джексон ждал час расплаты над врагами, которые терпимо относились к его паранойям.