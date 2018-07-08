Шура потерял квартиру за 100 тыс. долларов из-за наркозависимости

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В 43 года певец стал бомжом. Он лишился своего единственного крова, а на новые апартаменты денег нет.

Певец Шура рассказал журналистам, что довольно скоро примкнет к людям, живущим по принципу «наша крыша небо голубое». Он рассказал, что в период наркозависимости, от которой страдал 15 лет назад, он приобрел новую шикарную квартиру стоимостью 100 тыс. долларов. По непонятной причине, жилье певец переписал на неизвестного ему сотрудника строительной компании. В один момент ему сообщили, что свое единственное жилье он потерял из-за наркозависимости - квартиру на законных условиях отдали за долги и в нее скоро переедут новые жильцы.

Исполнитель признается, что ему невероятно тяжело, ведь он очень привязался к любимой квартире, а у него осталось всего 2 месяца для того, чтобы придумать, куда можно переехать. А ведь средствами для покупки нового жилья он не обладает.