«Все сложно»: В отношениях Гуфа и Кети Топурии сложный период

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Интимный снимок с солисткой группы A'Studio популярный рэпер подписал загадочной фразой, заставив поклонников волноваться об отношениях кумиров.

Известный российский рэпер Гуф разместил у себя в Instagram постельное фото с Кети Топурией, которое он подписал: «Все сложно». Данная фраза натолкнула поклонников на предположение, что в отношениях Гуфа и Кети Топурии настал сложный период. Многие посчитали, что звездная пара разошлась.

Некоторые фолловеры с восторгом встретили эту новость, заявив, что молодым людям давно уже пора расстаться. Другие же высказали надежду, что у артистов на самом деле все хорошо, а если и возникли проблемы, то ребята с ними разберутся, и вновь обретут счастье.