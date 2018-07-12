«Ритуал на смерть»: Поклонница прокляла Олега Яковлева из-за неразделенной любви

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Фанатка желала артисту мучительной смерти.

Сразу после смерти Олега Яковлева вокруг его имени начали разговоры о мистике и проклятии. Знакомые и родные артиста из группы «Иванушки» не могли поверить, что он кончался из-за алкогольной зависимости, ведь сам он скрывал своем пристрастие к спиртному. И вот спустя год после кончины Яковлева ясновидящий Антон Малинор раскрыл тайну из жизни покойного певца. Оказалось, что поклонница из-за неразделенной любви провела ритуал на смерть и прокляла Олега Яковлева.

Как оказалось, магический обряд работал и в жизни артиста началась череда неудач. Он со скандалом ушел из «Иванушек», но с другими солистами коллектива остался в дружеских отношениях. Последние годы жизни Олег страдал от алкогольной зависимости. На фоне пристрастия к алкоголю у артиста диагностировали цирроз печени. Но Яковлев не падал духом и продолжал свою сольную карьеру, радуя творчеством свое окружение.

Но в момент, когда он еще был в группе, цыганка предсказала его смерть, но эта информация тогда показалась смешной. Теперь же стало известно, что некая поклонница желала смерти кумиру. Она любила певца до умопомрачения, что стало причиной ненависти. Такая же история случалась и перед смертью Игоря Сорина. Он также стал жертвой странного магического ритуала, который, предположительно, и привел его к смерти.