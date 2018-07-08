«Не хуже Лободы»: Жена Овечкина зажгла на сцене на 7 месяце беременности

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Дочь Веры Глагольевой плясала под песню Кати Лель. Это произошло на закрытой вечеринке в Москве, куда Александр Овечкин привез кубок Стэнли.

Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, в диком танце зажгла на сцене на 7 месяце беременности, не хуже Светланы Лободы в клипе «Суперзвезда». Там певица показала высший класс на 9 месяце беременности, демонстрируя тверк и слишком откровенные движения.

На сцену с Анастасией вышел хоккеист, который трепетно поддерживал любимую за животик и талию. Девушка отрывалась по полной и даже подпевала в микрофон Кате Лель, явно зная песню. Сие действие происходило в Москве на закрытой вечеринке, куда Овечкин привез знаменитый кубок Стэнли. Несмотря на беременность третьего триместра, Анастасия слишком активна и ей стоит быть осторожнее, чтобы не допустить преждевременных родов. Поклонники очень переживают за селебрити.