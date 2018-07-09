Дочь Александра Реввы: Родители – очень строгие

Сегодня, 01:15

Его младшая наследница дала своё первое интервью. Она уже достаточно взрослая, чтобы вести (с помощью мамы) свою страничку в Сети.

Дочь Александра Реввы, которой сейчас 5 лет, проинформировала, какие у неё увлечения и как складываются взаимоотношения с родителями. Со слов Амели, они у неё очень строгие.

Амели посещает несколько кружков, способствующих развитию. Помимо того, она занимается гимнастикой и изучением английского языка. Также ездит на лошадях. Подписчики несколько удивлены тем, что родители младшей Реввы говорят о том, что не хотят перегружать ребёнка, ввиду юного возраста.

Младшая дочь Реввы рассказала о существовании в семье строгих правил. Одно из них заключается в том, что пока родители не дадут разрешения, трогать их вещи нельзя.

Поэтому Амели, с её слов, ещё не занималась примеркой маминых платьев и обуви. Впрочем, её мама утверждает, что иногда это случается.

В то же время, дочь Реввы признаёт, что родители строгие, но не грозные. При этом она больше опасается маму. Та – «чуть-чуть построже».

В будущем она задумывается стать певицей или художницей.