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Не беременна: Дженнифер Лопес похвасталась эффектной фигурой

Сегодня, 18:07

Известная актриса и певица Дженнифер Лопес всего одним снимком опровергла все сообщения СМИ о своей беременности, а заодно и похвасталась эффектной фигурой.

На днях американские таблоиды стали сообщать о беременности 48-летней Дженнифер Лопес. Сама актриса не стала комментировать подобные слухи, а просто показала фигуру в облегающих лосинах и коротком топе во время тренировки в тренажерном зале. Поклонники с восторгом отреагировали на подобное фото и попросили Дженнифер поделиться секретами своего идеального тела.

Стоит отметить, что Лопес регулярно посещает силовые тренировки, а также практикует йогу и танцы. Кроме того, артистка долгие годы придерживается основных принципов правильного питания.

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