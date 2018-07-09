«Подсмотрели»: Вера Брежнева впечатлила фанатов роликом с фотосессии

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По словам певицы, она работает и по воскресеньям, так что с утра поспать не удалось, а пришлось отправиться на фотосессию.

Ролик об этом исполнительница сама предложила фанатам «подсмотреть». В Сети на её странице появилась публикация видео, где она поворачивается в разных ракурсах для фото. На Вере Брежневой бледно-голубая кофта, а также топ бежевого цвета и светлые штаны. Подбирая максимально удачную позу для съёмки, певица радует красивой улыбкой.

Подписчики знаменитости оказались под большим впечатлением от продемонстрированного ролика. Они подчеркнули, что Вера Брежнева прекрасно выглядит, и она могла бы стать настоящей моделью. Однако некоторых поклонников это не устроило, поскольку певица снимается много, а вот новыми композициями стала радовать очень редко.