«Теперь играют даже бабушки»: Седокова гордится сборной России

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Певица полюбила играть в футбол вместе со всей семьей, включая собак. Ролик со спортивными достижениями она опубликовала в Instagram, где его оценили почти 20 тысяч подписчиков.

Анна Седокова очень гордится сборной России, о чем написала в социальной сети Instagram. Забавный ролик звезда подкрепила комментарием: «Мне кажется, что это ещё одна наша очень важная победа! Мы все вышли на улицу и играем в футбол, этот вид спорта стал нашей любимой игрой. Теперь, в него играют в каждой семье: женщины, бабушки, дети, дедушки и даже собаки. Футбол объединяет нас всех».

Примечательно, что Анна Седокова изменила свой голос при помощи приложения и за кадром ее комментарии звучат так, будто прямую трансляцию ведет мультяшный герой. На улице певица сыграла в футбол с собаками, сыном и другими близкими людьми. Она попробовала себя на воротах, но пропустила один гол.