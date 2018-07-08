«Обложили меня льдом»: Анфиса Чехова получила солнечный удар

Сегодня, 17:19

Сейчас с теледивой все хорошо и ее жизни ничего не угрожает. Новый снимок и пост о солнечном ударе за 40 минут оценили больше 6 тысяч подписчиков.

Анфиса Чехова, будучи на отдыхе в Греции, получила солнечный удар, о чем поспешила рассказать поклонникам в Instagram. Звезда экрана написала: «Ну и денёк сегодня был. Я так долго лежала на солнце, что получила тепловой удар. Но заботливый персонал отеля #nanaprincess обложил меня льдом со всех сторон и мне немного полегчало. Сейчас едем на экскурсию. Дорогое Солнце, будь ко мне благосклонно, не шараш меня так сильно по голове».

Сейчас Анфиса Чехова нежится на пляже Греции, отдыхая от столичных будней. У нее весьма нервная и тяжелая работа, потому теледива позволяет себе маленькие путешествия. О своей жизни звезда охотно рассказывает в Instagram.