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Семён Слепаков извинился перед футболистами за своё творчество

Сегодня, 17:18

Артист писал свои критикующие песни из-за чувства полной безнадёжности.

Семён Слепаков на своём официальном аккаунте в Instagram недавно опубликовал пост, в котором извинился перед футболистами из российской сборной. Свою публикацию артист назвал «постом благодарности и поддержки».

Слепаков называет футболистов «реально крутыми». Он сожалеет за своё творчество, а точнее за то, что мог им кого-то из сборной России обидеть. По словам артиста, всё шло честно и от чистого сердца. Слепаков считает, что причиной его песен также было чувство безнадёжности, которое у него было в начале чемпионата.

Однако российская сборная играла «мощно и феерично» и теперь у Слепакова подобных ощущений нет. Для артиста футболисты не проиграли, а отошли в сторону, как «вежливые хозяева», отдающие всё самое лучшее гостям. Теперь у сборной РФ есть повод гордиться собой так, как ею гордятся российские фанаты.

Стоит отметить, что Семёна Слепакова начали критиковать после его шуточной песни. В ней глава Чечни Кадыров становится главным тренером сборной РФ по футболу.

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