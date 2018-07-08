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50-летняя Алика Смехова в купальнике вызвала восторг у поклонников

Сегодня, 16:39

Алика Смехова продолжает с вой сказочный отдых на территории Турции, откуда и публикует много интересных снимком. Стоит отметить, что фанаты больше всего оценили снимок в купальнике 50-летней звезды.

Певица и актриса Алика Смехова поделилась с интернет-пользователями красотами Турции, где сейчас и пребывает. Знаменитость показала пляж с белым песком, горную козы, турецкие угощения и саму себя в купальнике. Поклонники в комментариях больше всего оценили именно женственные формы знаменитости.

«Алика, вы всегда такая простая, ухоженная, и культурная в общении. Никакого пафаса. Уважаю вас», «Вы очень красивая и стильная женщина!», «Шикарная!», «Купальник просто супер, вы очень красивая женщина», «да чтобы всем нам так выглядеть в 50 лет», - заявили пользователи Сети.

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