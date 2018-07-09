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Звезда «Кухни» посетил средневековое городище умельцев-реконструкторов

Сегодня, 04:15

Актёр почувствовал себя в роли древнего кузнеца и повара.

Располагается средневековое городище «Ушкуй» под Калининградом в Правдинском районе. Ведущий программы «По секрету всему свету» и звезда сериала «Кухня» Марк Богатырёв отправился туда со съёмочной группой из-за уникального поселения.

Актёр перенёсся на несколько веков назад. Экскурсию по городищу «Ушкуй» ему проводил реконструктор в доспехах рыцаря Тевтонского ордена Эдвард Киласов.

Поселение было возведено полностью за деньги обычных калининградцев-реконструкторов. Инициатива создания средневекового поселения принадлежит им. В городище «Ушкуй» дома, дворы, одежда, предметы быта и инструменты выглядят также, как и в старину.

Звезда «Кухни» Богатырёв попробовал себя в кузнечном деле, изготавливая наконечники для стрел, а также взял мастер-класс у местного шеф-повара. Ведущий телепрограммы «По секрету всему свету» с его помощью удалось приготовить средневековые лепёшки, в которых была зелень и домашний сыр.

                                         

Богатырёв также побывал в замке Инстербург в Черняховске, где окунулся в древнюю магию.

По словам звезды «Кухни», жители и места Калининградской области открылась для него с очень неожиданной стороны.

Данный выпуск телепередачи «По секрету всему свету» Богатырёв закончил на конезаводе «Георгенбург».

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