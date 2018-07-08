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Дочь нардепа Добкина поделилась пикантными фото со свадьбы

Сегодня, 16:22

В честь первой годовщины супружеской жизни 25-летняя Алла Добкина опубликовала откровенные снимки в шикарном свадебном платье.

Дочь нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина Алла Добкина вышла замуж 7 июля 2017 года. Избранником юной красавицы стал сын бывшего советника нардепа по вопросам топливно-энергетического комплекса Олег Гуревич. Столь знаменательное событие праздновалось трижды: сначала в Киеве молодожены отпраздновали роспись, позже для родителей и гостей организовали вечеринку в Харькове, а затем вместе с друзьями оторвались в турецком городе-курорте Мармарис, где также состоялась фотосессия в свадебном платье и с букетом. Стоит отметить, что наряд невеста выбрала из коллекции модного дома Viktor Rolf из Нидерланд, обошелся он дочке политика в 8000 - 9000 долларов.

Вчера молодая семья отмечала год супружеской жизни. В связи с этим Алла поделилась в своем Instagram пикантными фото со свадьбы, выполненными известным фотографом Дмитрием Плюсниным, на которых красотка демонстрирует интимные детали своего тела, достойные взгляда лишь любимого супруга, а также запечатлены ее подружки в нижнем белье.

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