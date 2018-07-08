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Певица пошла на мировую с отцом ребёнка, который увёз девочку за границу.

Анна Седокова договорилась с бывшим мужем об опеке дочери. Конфликт между певицей и её бывшим мужем Максимом Чернявским относительно участия в воспитании общей дочери Моники подошёл к концу. Источники в окружении певицы утверждают, что ей удалось прийти с отцом ребёнка к соглашению. Якобы Анна договорались с Максимом, что дочь по-прежнему будет жить с отцом за границей, но на каникулы сможет приезжать к матери.

Также Седокова сможет навещать девочку в США на выходных и общаться с ней без присутствия надзирателей. Об изменениях в опеке дочери певица пока публично ничего не заявляла, но ожидается, что она это сделает уже в ближайшее время. Таким образом, многомесячный кошмар звезды подошёл к концу. Когда состоится долгожданное воссоединение звёздной матери с дочерью, пока не известно.

Седокова хочет как можно скорее увидеть девочку, но не спешит торопить события, чтобы отец ребёнка не изменил своего решения. Знаменитость не раз сетовала на то, что невозможность видеться с собственным ребёнком причиняет ей сильные страдания.

Ранее мы писали, что лишенная родительских прав Седокова получила «содержательное» видеосообщение от сына.