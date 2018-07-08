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5-летняя дочь Робби Уильямса станет почётной гостьей свадьбы принцессы Евгении

Сегодня, 15:32

Близится день, когда ещё одна наследница Елизаветы II – принцесса Евгения – вступит в брак. И хотя девушка не получит корону после смерти королевы, её свадьба будет не менее шикарна, чем принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Стало известно, что чета Робби Уильямс и его жена Айда также приглашены на королевское бракосочетание. Но главной гостьей станет их 5-летняя дочь Тедди, которая вместе с принцессой Шарлоттой исполнит роль девочки, усыпающей дорогу принцессы к алтарю цветами.

Кольца жениху и невесте поднесёт принц Джордж. Принцесса Евгения известна своей смелостью в нарушении правил, установленных королевой. Однако пригласить Робби Уильямса на свою свадьбу требует особой решимости. Напомним, что певец ранее бывал в Букингемском дворце, где осмелился курить марихуану, в чём сам признался.

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