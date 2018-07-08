В Сети появилась редкая фотография ушедшей Жанны Фриске

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В глобальной сети Интернет появилась редкая фотография ушедшей Жанны Фриске, которая впечатлила поклонников. Снимком поделилась певица Ольга Орлова, которая была Жанне лучшей подругой.

Ольга Орлова напомнила россиянам, что 8 июля знаменитая певица Жанна Фриске отмечала бы свой день рождения, если бы не ушла раньше времени из-за тяжелой онкологической болезни. Орловой трудно говорить о своей подруге, а потому этот день знаменитость назвала «очень тяжелым» для неё.

«Всегда в наших сердцах, спасибо тебе, Жанна», «Царствия небесного Жанне», «А ещё не верят в женскую дружбу! Это больше чем дружба», «Вечная и светлая память Жанночке!», «Они так дополняли друг друга», «Навсегда любимая...больно, очень больно», «Молодость летит», «Какие молоденькие на этом фото!», «Невероятный кадр, невероятная дружба, Жанна», - выразили в комментариях свои слова преданные фанаты Жанны Фриске.