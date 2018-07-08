Валерия и Иосиф Пригожин долго откладывали свадьбу

Сегодня, 13:35

Иосиф Пригожин был долго влюблен в певицу, но не делал никаких попыток сблизиться с ней, а Валерия после пережитой личной трагедии тоже не искала нового романа.

В программе Юрия Николаева «Честное слово» звездная пара рассказала о себе. Как утверждает Пригожин, познакомились они с будущей супругой благодаря передаче Николаева «Утренняя звезда».

«Все мы начали с «Утренней звезды». Я продюсировал, Лера выступала», — говорит Пригожин.

Супружеская пара вместе, по меркам шоу-бизнеса, целую вечность – 15 лет, в официальном браке уже 10 лет. Они считаются идеальной парой.

Пригожин был удачливым предпринимателем. Но успех в бизнесе не сопровождался успехом в личной жизни: 2 неудачных брака подтверждение этому. От этих двух браков у него трое детей.

Валерия взошла на небосклон шоу-бизнеса в 90-х. Продюсером ее был муж, Александр Шульгин, у них родились трое детей. Но в итоге, случился крах, казалось, вполне благополучной семьи – скандальный развод, и Валерия оказалась без работы и средств к существованию, чтобы обеспечивать детей.

В это время уже тайно влюбленный в певицу Иосиф Пригожин предложил ей свои услуги в продюсировании. Валерия долго не отвечала на попытки Иосифа привнести романтику в их рабочие отношения. Но забота и любовь Пригожина сделали свое дело. В итоге певица по-новому взглянула на него, и их отношения начали развиваться, хотя они долго откладывали свадьбу, даже когда стали уже неразделимой парой.