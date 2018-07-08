«Пилинг отдыхает»: Модель Vicroria’s Secret рассказала, зачем бреет лицо

Сегодня, 12:42

Кожа после этого становится гладкой и ровной.

Модель Vicroria’s Secret Жозефин Скривер раскрыла секрет, как ей удаётся так отлично выглядеть и всегда сохранять свежий вид. По словам 25-летней девушки, она один-два раза в неделю бреет лицо. В эксклюзивном видео для американского филиала журнала Harper’s Bazaar она рассказала, зачем прибегает к такого рода процедурам. Знаменитость отметила, что в сравнении с бритьём пилинг просто отдыхает. После обработки кожи лица бритвой, она, по словам Жозефин, становится гладкой и ровной.

Более того, девушка призналась, что после бритья на кожу отлично ложится косметика. В сети уже обсудили лайфхак от Скривер. Многие девушки усомнились в действенности данного метода, в то время, как некоторые поклонники модели отметили, что хотели бы попробовать следовать примеру своего кумира.

Ранее учёные назвали продукты, которые позволяют избавиться от морщин. По словам специалистов, правильное питание играет ключевую роль для сохранения привлекательной внешности.