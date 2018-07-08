Отец Фриске: Жанна навлекла на себя смерть платьем невесты

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Она могла бы быть жива, но примета о подвенечном платье до свадьбы сыграла свою роль в жизни певицы. Жанна Фриске впервые снялась в клипе в 16 лет вместе со своей школьной подругой Натальей Волоховой.

Владимир Фриске, отец усопшей 3 года назад певицы, считает, что Жанна навлекла на себя смерть платьем невесты, снявшись в клипе до своей собственной свадьбы. Отчаянный родственник пытается найти объяснение потере любимой дочери и любая версия его устроит, кроме реальной. Не секрет, что Жанна так и не надела свадебный туалет и не пошла под венец за любимого мужчину. Владимир Фриске верит в то, что женщина не должна надевать наряд для бракосочетания до такого события в своей жизни, поскольку рискует не дожить до собственной свадьбы.

Это мероприятие является очень важным в жизни каждого человека, особенно женщины, ведь она долгое время выбирает себе наряд и подходит к этому с особой тщательностью. Есть моменты, которые с древних времен советуют соблюдать, чтобы не навлечь на себя беду. Так, во время примерки свадебного платья стоит одевать его только через голову, затем просовывать руки в рукава. Под нарядом во время его выбора должно быть исключительно белое белье и никакой другой расцветки. Просто так надевать свадебный туалет не рекомендуют, поскольку женщина отпугнет будущего супруга.

И последним самым важным моментом является покупка нового платья, напрокат лучше не брать, поскольку есть возможность забрать энергетику предыдущей невесты, а ее жизнь не всегда может быть счастливой. Сомнительно, что 16-летняя Жанна соблюдала хоть одну примету, грезя только о сцене и славе.