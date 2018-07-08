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Диана Арбенина празднует своё 44-летие

Сегодня, 12:47

Лидер группы «Ночные снайперы» опубликовала пост в Instagram и поблагодарила всех, кто остаются к ней неравнодушными спустя столько лет.

В своём Instagram-аккаунте певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» опубликовала новое фото и выразила благодарность тем, кто остаются к ней неравнодушными спустя много лет и выражают свои искренние поздравления Диане Арбениной. Пользователи сразу же засыпали женщину комплиментами и тёплыми словами в этот замечательный праздник и поблагодарили её за творчество, которое находит отклик в сердцах поклонников и поддерживает их в трудные времена.

Скорее всего, своё 44-летние певица отметит не в России. Она активно путешествует по миру и часто бывает в Китае. Артистка принимает активное участие в жизни группы «Ночные снайперы».  Она поделилась, что работа в коллективе научила её быть терпимее и принимать людей такими, какие они есть. Недавний клип группы вызвал много обсуждений в сети. Режиссёр Валерия Гай Германика показала, как могла закончиться история с подростками, которые Instagram-трансляцию расстрела полицейских, если бы им была оказана психологическая помощь.

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