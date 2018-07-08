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Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем 9 месяцев брака

Сегодня, 12:18

Скандальная «жертва» изнасилования Диана Шурыгина на днях отпраздновала 9 месяцев брака. В честь такого события девушка поделилась с многочисленными поклонниками своим семейным фото.

Диана Шурыгина в личном Instagram-аккаунте решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Сегодня она празднует ровно 9 месяцев, как является замужней дамой. Напомним, что Диана вышла замуж за 30-летнего Андрей Шлягин. И пока одни фанаты писали в комментариях поздравления, другие заметили, что супруг девушки не носит обручальное кольцо.

«Ой, вы такие хорошие. Счастья вам», «Смотри не посади его тоже в тюрьму», «Вы молодцы! Приятно смотреть! Держитесь друг друга», «Главное, что они счастливы и любят друг друга», «А где обручальное кольцо у мужа?», «Ждем выпуск «Пусть говорят», «Вы очень похожи», - прокомментировали снимок поклонники Шурыгиной.

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