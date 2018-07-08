Оксана Фандера рассказала о голосе в голове

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Актриса умеет предсказывать будущее, но колдовство отнимает много сил. Для восстановления сил ей необходимо море.

Оксану Фандеру многие считают ведьмой, в которой есть цыганская кровь. Некоторые журналисты уверены, что актриса может одним взглядом повлиять на ход всего интервью. Сама же Оксана Фандера рассказала, что она была необычным ребёнком. Со временем женщина осознала, что у неё в голове есть некий голос.

Многие знакомые актрисы уверены в её невероятной интуиции. Но сама Оксана Фандера скромно признаёт, что предсказывать будущее может каждый, главное уметь отключать голову. Нужно быть нейтральным, это даст ответы на все вопросы. По слова актрисы, ответ человек знает всегда, но это очень тихий голос.

Говоря о голосе Фандера отметила, что более громкий голос разума глушит правильный голос с ответом. Нужно учится, чтобы мозг работал на человека, а не человек на мозг. Таким способом актриса умеет предсказывать даже результаты матчей.

Фандера рассказала, что часто ей звонят знакомые и просят назвать победителя хоккейной или футбольной встречи. В 80% из 100% женщине удаётся назвать точный результат. Иногда актрисе даже удаётся угадать счёт.

Женщина также признаётся, что способностью влиять на окружающий мир она не очень любит. Колдовство забирает много сил, и что бы их восстановить Оксане Фандере нужно увидеть море.

У актрисы есть места силы. Они представляют собой пляжи, которые нужны для восстановления. Для неё это серьёзное ощущение. Чтобы наполниться силами Фандера становится лицом к горизонту, превращаясь в некий общий с ним символ креста.