«Слезы с разрывом души»: Анна Седокова рассказала об эмоциях от игры сборной России

Сегодня, 12:06

Игра сборной России против Хорватии еще долгое время будет обсуждаемой среди любителей футбола, и не только. Анна Седокова поделилась своими переживаниями, которые испытала, наблюдая за матчем.

На странице певицы в Instagram, как и у многих звёзд шоу-бизнеса, появилась публикация, посвященная игре сборной России. Сегодняшнее утро оказалось для Седоковой удивительным по нескольким причинам. Она рассказала, что сама игра была для неё наполнена различными эмоциями: «Слезами, радостью, разрывом души». Анна считает, что игра объединила всех жителей России, и именно это должен делать настоящий спорт.

Поклонники Седоковой отметили, что игра была по настоящему красивой, а результаты сборной никому не позволят отзываться плохо в сторону футболистов. Но нашлись и те, кто считает, что спортсмены могли показать лучший результат. В комментариях посчитали, что на этапе пенальти футболисты буквально уснули и оставили борьбу. Те, кому футбол оказался безразличным, восхитились внешностью певицы, отметив, что на фото она выглядит на 16 лет.