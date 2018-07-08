"Сердцеедушка": Шнуров нашел в себе черты Казановы

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Сергей Шнуров известен своими шуточными публикациями в аккаунте в Instagram. На этот раз музыкант опубликовал стихотворение-пародию на произведение Хемингуэя.

Шнуров внезапно нашел в себе черты Казановы. Исполнитель опубликовал фотографию, где он сидит на берегу моря на камнях. Сергей сравнил себя с героем известного произведения Хемингуэя «Старик и море». Шнуров охарактеризовал себя как «сердцеедушка», но уже в преклонном возрасте.

Поклонники оценили произведение своего кумира, подчеркнув, что он еще далеко не похож на главного героя в произведении Хемингуэя. «Никакой ты не старик, ого-го-го ещё мужик», - заключили фанаты в комментариях под публикацией.