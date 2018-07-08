«Его прокляла Бузова»: Солнцев раскрыл секрет неудач Дмитрия Тарасова

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Звезда «Дома-2» является корнем всех бед футболиста, считает блогер.

Экс-участник популярного проекта «Дом-2», а ныне блогер Рустам Солнцев, объяснил, с чем связана полоса неудач Дмитрия Тарасова, футболиста и экс-супруга Ольги Бузовой. Он раскрыл секрет негатива, окружающего спортсмена. Его не включили в состав сборной России на домашний чемпионат мира, «Локомотив» отказался продлевать с ним контракт.

По мнению Солнцева, Тарасова прокляла Бузова. Косвенным подтверждением тому стал тот факт, что у теледивы после развода всё складывается более чем удачно. Блогер в подробностях описал обряд, который совершила Ольга, чтобы насолить своему бывшему возлюбленному.

Напомним, на днях стало известно, что незадолго до родов жены Анастасии Костенко Тарасов остался без работы. Московский «Локомотив» не захотел продлевать с ним контракт и предоставил футболисту статус «свободного агента».

Ранее мы также писали, что в сети были обнародованы шокирующие подробности развода Бузовой и Тарасова. По некоторым данным, теледива изменила супругу и заразила неизвестной болезнью.