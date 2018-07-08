Ясновидящей из «Битвы экстрасенсов» Фатиме Хадуевой изуродовали лицо

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Знаменитая экстрасенс не смогла привлечь высшие силы, чтоб помочь хотя бы себе, и сейчас готовится к повторной пластической операции.

В прошлом году финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» обратилась к специалистам с просьбой выровнять ей перегородку носа. Однако даже опытная ясновидящая не смогла предвидеть неблагоприятный исход операции и врачебную ошибку. Данная несложная операция стала для Фатимы началом настоящего кошмара. Попытка стать привлекательнее повлекла негативные последствия: более 6 месяцев экстрасенс страдала от отеков, болей, нос изменил форму, стал кривой и не красивый, а из-за длительного воспалительного процесса появилась вероятность заражения крови и даже менингита.

Вскоре ясновидящей из «Битвы экстрасенсов» все окончательно надоело, и испуганная звезда обратилась к другим врачам с целью понять, что происходит. Ответ ее поразил: оперировавшие хирурги оставили в организме знаменитости инородный предмет, который и стал причиной всех проблем. Сейчас Фатиме Хадуевой пытаются помочь в Национальном медико-хирургическом центре им Н. И. Пирогова. После того, как ей изуродовали лицо, женщина перенесла еще одно хирургическое вмешательство, и готовится к очередной операции, которая поможет знаменитости вернуть красоту и здоровье.

Близкие люди и подписчики подержали ясновидящую, и в подбадривающих комментариях пожелали ей скорейшего выздоровления.