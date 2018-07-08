Фанаты в тревоге: Бузова озаботилась образовательными центрами

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Многогранная Ольга Бузова прослышав о появлении в стране образовательных центров для одаренных детей, поделилась с читателями своим мнением по этому важному вопросу.

По мнению Ольги, такие центры очень важны для детского развития. Она считает, что способности у ребенка следует стимулировать с самого раннего возраста. В качестве яркого примера она напомнила, что центр Сириус, открытый в Сочи по инициативе президента России, уже собрал под своей крышей многих одаренных школьников со всей страны. Также подобный центр появился в Калужской области, а в Омске уже идет подготовка к открытию местной школы для одаренных детей.

Подписчиков удивило парадоксальное высказывание знаменитости. Она заявила, что не следует «отправлять детей получать образование, которое им в будущем не пригодится». Кроме этого, критики заявили, что стремление Бузовой зарабатывать деньги буквально на всем, привело ее в сферу образования. Они напомнили, что создание своей криптовалюты – «бузкоин», уже закончилось пшиком и неизвестно как обстоят дела с рестораном. И вот теперь, тревожно за образование, озабочены пользователи Сети.