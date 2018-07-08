Ольга Бузова признается в любви хоккеисту Александру Овечкину

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С его беременной супругой Анастасией теледива также в очень хороших и дружеских отношениях. Снимок друзей опубликован в Instagram, где за 40 минут набрал почти 80 тысяч лайков.

Ольга Бузова в своем Instagram признается в любви известному хоккеисту Александру Овечкину и его беременной жене Анастасии Овечкиной. Видимо, теледива дружит со спортивной семьей, так как ей адресованы эти теплые строки: «Мои родные, мои любимые Настя и Саша, как же я люблю вас и горжусь Вашей семьей и достижениями. Спасибо за шикарный праздник для ваших друзей и для России. Гордость страны».

На снимке запечатлены трое друзей, где Овечкин подымает над головами девушек свой заслуженный кубок, а Ольга Бузова тянется с поцелуями к Анастасии. Поклонники активно комментируют кадр, но не все лестно отзываются в адрес звезд. Некоторые даже не в курсе, что на фото жена хоккеиста.