VistaNews.ru


Ольга Бузова признается в любви хоккеисту Александру Овечкину

Сегодня, 11:34

С его беременной супругой Анастасией теледива также в очень хороших и дружеских отношениях. Снимок друзей опубликован в Instagram, где за 40 минут набрал почти 80 тысяч лайков.

Ольга Бузова в своем Instagram признается в любви известному хоккеисту Александру Овечкину и его беременной жене Анастасии Овечкиной. Видимо, теледива дружит со спортивной семьей, так как ей адресованы эти теплые строки: «Мои родные, мои любимые Настя и Саша, как же я люблю вас и горжусь Вашей семьей и достижениями. Спасибо за шикарный праздник для ваших друзей и для России. Гордость страны».

На снимке запечатлены трое друзей, где Овечкин подымает над головами девушек свой заслуженный кубок, а Ольга Бузова тянется с поцелуями к Анастасии. Поклонники активно комментируют кадр, но не все лестно отзываются в адрес звезд. Некоторые даже не в курсе, что на фото жена хоккеиста.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем