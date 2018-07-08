Наргиз Закирова анонсировала выпуск второго сольного альбома

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По словам певицы, релиз альбома может состояться осенью.

Как называется новый сборник, какая у него тема и насколько он готов, Наргиз Закирова не уточнила. Исполнительница даже извинилась за это перед фанатами, пояснив, что причина отсутствия деталей в анонсе в предрассудках. Певица слишком переживает за свой второй альбом, потому боится говорить много до его непосредственного выпуска.

Однако исполнительница подчёркнула, что над новым «сольником» работает практически без перерыва. Она выделила время, только чтобы порадовать фанатов известием, а после написания поста тут же решила вернуться назад в студию и продолжить такую важную для неё запись. Фанаты поблагодарили Наргиз Закирову за анонс, однако отметили, что ей самой следует быть осторожнее. Из-за своего трудоголизма певица ранее уже попадала в больницу, а её здоровье поклонникам гораздо дороже самых лучших новых песен.