Юлия Савичева уверена, что не стоит бросать работу после рождения ребенка

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Юлия Савичева уверена, что выбор своей судьбы – это дело каждого. Однако она также говорит, что рождение ребенка не должно становится приговором для карьеры женщины.

На своей странице в Instagram Юлия Савичева рассказала, будет ли она сидеть дома с маленьким ребенком. Как оказалось, нет, ведь сцена занимает очень важное место в ее жизни. Певица уверена, что это ее призвание: «Чувствую на себе миссию дарить любовь, добро, позитив, веру в себя, призывать к добрым делам, любить и уважать друг друга». Кроме того, Савичева уверяет, что ей очень нравится рассказывать истории в своих песнях, давать возможность другим вынести какой-то урок.

Что касается ее дочери, то Савичева пишет, что сделает все возможное, чтобы стать хорошей матерью, даже если придется много времени отдавать работе. Кроме того, она хочет, чтобы ее ребенок гордился своими родителями. Подписчики согласились с мнением, что бросать любимую работу и хобби не стоит ни при каких обстоятельствах. В то же время важно помнить, что хорошие дети вырастают только у тех мам, которые уделяют им максимум своего времени и внимания.