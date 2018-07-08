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Кейт Мосс показала грудь в гламурной фотосессии для Saint Laurent

Сегодня, 10:37

44-летняя супермодель не перестаёт удивлять поклонников своим шикарным телом.

Британская супермодель Кейт Мосс никогда не отличалась лишней скромностью и постоянно радовала общественность своими откровениями. В свои 44 года знаменитость по-прежнему выглядит отменно и не упускает возможности лишний раз продемонстрировать, в какой отличной форме она находится. На днях в этом ей помог французский дом моды Saint Laurent, который представил рекламную кампанию очередной коллекции одежды сезона осень-зима. Лицом коллекции стала как раз таки Кейт Мосс. На гламурной фотосессии, приуроченной к выходу очередной линии одежды показала грудь в нарядах от Энтони Ваккарелла. Глубокое декольте на намоченном океаном платье смотрелось очень эффектно, что не могли не признать покелонники британки. Авторами снимков стали голландцы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

 

Ранее мы писали, что британская модель Риана Сагдан шокировала посетителей пляжа обнаженной грудью. Девушка вела себя довольно раскованно и не стеснялась удивлённых взглядов отдыхающих. Для папарацци выходка знаменитости и вовсе стала настоящим подарком.

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