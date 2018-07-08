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Принц Чарльз поразил посетителей пивного бара своим поведением

Сегодня, 10:27

Принц Чарльз уэльский завершил свой четырнадцатый ежегодный визит в Уэльс посещением одного из местных пабов, где сам стал за барную стойку.

В утомляющей программе принца Чарльза главным пунктом было посещение места, где растёт тысячелетнее дерево, а также разговор со учащимися одной из начальных школ деревни недалеко от Абергеля. 69-летний наследник престола после изнуряющего дня отправился в бар по приглашению хозяев заведения.

Следует отметить, что принц Чарльз - истинный ценитель пива и не упускает возможности распробовать продукт в местах, которые посещает. Владельцы паба говорят, что нервничали, когда от принца Чарльза пришло согласие, и не знали, как королевская особа будет себя ощущать в обычном деревенском баре. Однако принц Уэльский поразил всех гостей заведения: он сразу стал за стойку бара и налил себе пинту. После он поднял напиток над головой и вместе с другими посетителями выпил за Великобританию.

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