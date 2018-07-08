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«Мистика – это моё»: Валерий Леонтьев поверил в вампиров

Сегодня, 10:00

Загробный мир и мистические вещи для Леонтьева играют определенную роль в жизни. Оказывается, всё это у него вызывает интерес.

Валерий Леонтьев перед юбилеем дал интервью. В ходе него он сообщил, что поверил в вампиров и сказал: «Мистика – это моё».

Леонтьев в шоу-бизнесе больше 30 лет. С самого начала он отличался экстравагантными нарядами и скандальными шоу.

Поэтому, ещё во времена СССР его часто вырезали из эфиров и не транслировали по радио.

Певец не понаслышке знает, каково оно, быть изгоем. Видимо он, в некоторой мере, продолжает чувствовать себя таковым и поныне. Он не состоит ни в одном эстрадном клане.

Мистическая тематика в последнее время стала популярной. Задали этот вопрос и певцу. Тот ответил, что мистика ему интересна. Впрочем, развивать тему он не стал. Сообщил лишь о том, что у него большая библиотека о мирах, которые загадочны и не изведаны.

Когда его спросили, верит ли он в вампиров, Леонтьев ответил, что верит. Только не в тех, что пьют кровь. А в тех, которые высасывают энергию и являются энергетическими вампирами.

А вообще то, продолжил он, ему очень интересно всё неизведанное, тайное. То, чего потрогать руками не получается.

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